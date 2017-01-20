AOC представила изогнутый геймерский монитор AGON

Компания AOC представила новое пополнение в линейке игровых мониторов AGON — 35-дюймовый AG352UCG с изогнутым экраном. Он оснащается VA-матрицей разрешением UltraWide QHD (3440 x 1440 пикселей) с соотношением сторон 21:9, радиусом изгиба в 2 000 мм и частотой обновления 100 Гц.


Монитор ориентирован на геймеров и получил ряд игровых особенностей, включая крепление для гарнитуры и ручку для переноски монитора. Технология NVIDIA G-Sync отвечает за плавность воспроизведения без разрывов изображения, размытия и задержек.


Сстойка AOC Ergo Base позволяет настраивать высоту и угол наклона экрана монитора, а также поворачивать его. В задней части корпуса и нижней части рамки предусмотрена светодиодная подсветка. Она может работать в одном из трех режимов яркости и светиться красным, зеленым или синим цветом. Предусмотрены порты HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.0, аудиовыход и разъем для микрофона.

В Европе AOC AGON AG352UCG появится в продаже в марте 2017 года. Рекомендованная розничная цена – 69 980 рублей.

Источник
AOC
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