Razer представила игровую механическую клавиатуру BlackWidow Chroma V2

Компания Razer сообщила об обновлении линейки механический игровых клавиатур BlackWidow. Первой в серии выходит Razer BlackWidow Chroma V2.


Razer BlackWidow V2, как и прошлая версия, предлагается с опциями механических переключателей Green и Orange собственного производства Razer, кроме того добавлена опция Razer Yellow с линейным усилием и тихим срабатыванием. Клавиши с такими переключателями можно нажимать быстрее, чем раньше, а их тактильные ощущения и особенности работы ориентированы для игроков в FPS и MOBA.

К нижней части клавиатуры можно прикрепить на магнитах подставку под запястья. Используются клавиши с индивидуальной подсветкой, работающие по технологии Razer Chroma, позволяющей настраивать подсветку и синхронизировать ее между несколькими устройствами. Доступны 16,8 миллионов оттенков цветов и различные эффекты подсветки.

Razer BlackWidow Chroma V2 предлагается по цене 169,99 доллара или 199,99 евро, в зависимости от региона.

Источник
Razer
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