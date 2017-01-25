Razer представила игровую механическую клавиатуру BlackWidow Chroma V2

Компания Razer сообщила об обновлении линейки механический игровых клавиатур BlackWidow. Первой в серии выходит Razer BlackWidow Chroma V2.





Razer BlackWidow V2, как и прошлая версия, предлагается с опциями механических переключателей Green и Orange собственного производства Razer, кроме того добавлена опция Razer Yellow с линейным усилием и тихим срабатыванием. Клавиши с такими переключателями можно нажимать быстрее, чем раньше, а их тактильные ощущения и особенности работы ориентированы для игроков в FPS и MOBA.

К нижней части клавиатуры можно прикрепить на магнитах подставку под запястья. Используются клавиши с индивидуальной подсветкой, работающие по технологии Razer Chroma, позволяющей настраивать подсветку и синхронизировать ее между несколькими устройствами. Доступны 16,8 миллионов оттенков цветов и различные эффекты подсветки.

Razer BlackWidow Chroma V2 предлагается по цене 169,99 доллара или 199,99 евро, в зависимости от региона.