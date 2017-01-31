Предлагаемый Apple монитор LG UltraFine 5K бесполезен рядом с роутером

Топовый монитор LG Ultrafine 5K оказывается практически бесполезным, если его расположить на расстоянии до двух метров от Wi-Fi-роутера. Об этом рассказал профильный ресурс 9to5Mac.


Пикантности истории придает тот факт, что LG Ultrafine 5K продает компания Apple в качестве внешнего монитора для своих ноутбуков MacBook Pro. Фактически, это замена отмененному прошлым летом фирменному монитору Thunderbolt Display. И стоит он совсем не дешево — 974 доллара США до конца марта, а потом перестанет действовать скидка и цена вернется в "нормальное" состояние на уровень 1299 долларов США.

LG Ultrafine 5K подключается к компьютеру через Thunderbolt 3. Если монитор расположить к роутеру ближе двух метров, то он начнет мерцать, постоянно отключаться и даже может привести к сбою компьютера. По словам автора 9to5Mac, столкнувшегося с такой проблемой, это даже привело к зависанию MacBook Pro и его непригодности к работе на два дня. При этом у других мониторов такой проблемы не наблюдается.

Представитель службы поддержки LG в электронном письме подтвердил, что монитор должен находиться на расстоянии превышающем 2 метра от роутера, но пока не предлагает какого-либо другого действенного решения проблемы.

Источник
9to5mac.com
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Apple LG монитор фейспалм MacBook Pro LG UltraFine 5K

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