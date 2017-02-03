LG обещала починить неработающие рядом с роутерами мониторы UltraFine 5K

Не так давно мы писали о проблеме, обнаруженной в высококлассном мониторе LG Ultrafine 5K — он оказывается практически бесполезным, если его расположить на расстоянии до двух метров от Wi-Fi-роутера.





Теперь представитель LG прокомментировал журналистам GSMArena ресурса ситуацию, признав проблему. По его словам, 27-дюймовый монитор LG UltraFine 5K (модель 27MD5K), действительно может испытывать проблемы с работой, причиной которых служит наложение сигналов, появляющееся при расположении монитора перед точкой доступа Wi-Fi на расстоянии примерно 0,6 метра. В качестве решения проблемы предлагается переместить монитор или роутер друг относительно друга. Если проблема сохранится — обратиться в сервис-цент LG.

Кроме того, представитель LG пообещал, что все мониторы LG UltraFine 5K, произведенные позднее февраля 2017 года, получат дополнительное экранирование.

Напомним, LG Ultrafine 5K продает компания Apple в качестве внешнего монитора для своих ноутбуков MacBook Pro. Фактически, это замена отмененному прошлым летом фирменному монитору Thunderbolt Display. И стоит он совсем не дешево — 974 доллара США до конца марта, а потом перестанет действовать скидка и цена вернется в "нормальное" состояние на уровень 1299 долларов США.

По отзывам пользователей, если монитор расположить к роутеру ближе двух метров, то он начинает мерцать, постоянно отключаться и даже может привести к сбою компьютера. По словам автора 9to5Mac, столкнувшегося с такой проблемой, это привело к зависанию MacBook Pro и его непригодности к работе на два дня.