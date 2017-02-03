Опубликованы цифры продаж шлемов виртуальной реальности за 2016 год

Аналитики из компании SuperData рассказали о продажах виртуальной реальности за 2016-ый год. Лучше всего за минувшие 12 месяцев продавались довольно простые и недорогие устройства Gear VR от Samsung, работающие с определенными моделями смартфонов и лишенные собственных дисплеев. Было реализовано 4,5 миллионов шлемов.

Вторая позиция за шлемом PlayStation VR от Sony — реализовано почти миллион устройств. Что касается HTC Vive, Oculus Rift и Google Daydream VR, то вместе они также продались тиражом в миллион.