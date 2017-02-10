ASUS представила геймерский монитор ROG Swift PG27UQ на квантовых точках

Компания ASUS представила в России новый геймерский монитор ASUS ROG Swift PG27UQ. Как отмечает производитель, монитор изготовлен с использованием технологии квантовых точек, в результате обладает полным охватом стандарта DCI-P3 для более точной цветопередачи и плавной градации цветов.

ASUS ROG Swift PG27UQ оснащается 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 точек), частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 1000 кд/м².

Поддержка технологии NVIDIA G-Sync HDR (High Dynamic Range) обеспечивает более широкий диапазон яркости изображения, а также более широкий цветовой охват. Монитор оборудован двумя разъемами DisplayPort 1.4 и одним HDMI.