ASUS выпускает изогнутый монитор Designo Curve MX34VQ с беспроводной зарядкой

Компания ASUS представила в России 34-дюймовый монитор Designo Curve MX34VQ. Это модель с кинематографическим изогнутым дисплеем формата 21:9 с тонкими рамками по бокам экрана.





Монитор оснащается 34-дюймовой матрицей с разрешением UWQHD (3440x1440 пикселей), радиусом кривизны 1800R, яркостью 300 кд/м², контрастностью 3000:1 и временем отклика 4 мс.





ASUS Designo Curve MX34VQ получил встроенную аудиосистему SonicMaster со стероединамиками Harmon Kardon на 8 ватт. С помощью подставки монитора можно заряжать гаджеты — в нее встроена беспроводная зарядка стандарта Qi. Из портов предусмотрены DisplayPort 1.2, три HDMI 2.0 и выход для наушников.