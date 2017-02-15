HTC готовит новый мобильный гаджет для виртуальной реальности

Компания HTC готовит к выпуску новое устройство для работы с виртуальной реальность. Об этом рассказал Чиалин Чанг (Chialin Chang), глава смартфонного подразделения и подключенных устройств в компании, в интервью журналистам CNET после пресс-мероприятия по запуску серии смартфонов HTC U в Сингапуре.



HTC Vive

Шлем виртуальной реальности HTC Vive был нацелен на топовый сегмент, теперь компания собирается выпустить мобильный продукт для виртуальной реальности в ближайшие месяцы. Как подчеркнул Чиалин Чанг, речь не идет о смартфон, который вставляется в наголовную гарнитуру, а некая иная вещь. То есть это не просто конкурент шлема Samsung Gear VR, ориентированного на работу со смартфонами.