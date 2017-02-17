«Теремок» тестирует 3D-принтер для блинов

Компания «Теремок - Русские Блины» сообщила о начале тестирования 3D-принтеров для приготовления блинов. Напомним, компания хорошо известна своей сетью ресторанов быстрого питания «Теремок», где основным блюдом являются именно блины.


Блинный 3D-принтер работает в новом ресторане в Москве на Грузинском Валу. Запуск инновационных тестов приурочен к Масленице. Также блинный 3D-принтер можно увидеть в Новопушкинском сквере в Москве с 17 по 26 февраля. Посетители смогут заказать себе блинчик с особенным рисунком.

Для печати блинов используется устройство под названием PancakeBot, на который в прошлом году собрали в рамках краудфандинговой кампании порядка полумиллиона долларов.

Компания собирается протестировать 3D-принтер в нескольких своих заведениях. Если пилотный проект пройдет успешно, то такие блинные 3D-принтеры установят в «Теремках» в России и США.

Источник
Теремок
Теги
Россия 3D-принтер

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