Samsung покажет новые гаджеты для виртуальной реальности на MWC 2017

Компания Samsung Electronics рассказала о том, какие разработки покажет экспериментальная лаборатория лаборатории C-Lab на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Четыре проекта относятся к технологиям виртуальной и дополненной реальности.





Проект Relúmĭno представляет собой совместимый с Samsung Gear VR помощник для слабовидящих людей. Он позволяет им читать книги и смотреть телевизор. Relumino работает как мобильное приложение, которое при запуске на Gear VR повышает качество изображения и текста. Технология также позволяет восстанавливать слепые зоны, перемещая в них изображение, и использует сетчатую диаграмму Amlser для исправления изображения, искаженного вследствие метаморфопсии.





Monitorless – это устройство виртуальной и дополненной реальности с возможностью дистанционного управления. Monitorless представляет собой очки, внешне похожие на обычные солнцезащитные, и воспроизводит контент с других источников с помощью электрохромного стекла.





VuildUs предназначен для визуализации интерьера и оформления помещений. решение позволит увидеть, как выбранная ими мебель будет смотреться в доме, еще до покупки. Решение состоит из камеры 360 градусов и мобильного приложения для устройств виртуальной реальности.

traVRer представляет собой платформу видео в формате 360 градусов, позволяющая совершить виртуальное путешествие, в том числе услышать окружающие звуки определенных мест и стать свидетелями происходящих вокруг событий.



