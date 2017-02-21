Samsung покажет новые гаджеты для виртуальной реальности на MWC 2017

Компания Samsung Electronics рассказала о том, какие разработки покажет экспериментальная лаборатория лаборатории C-Lab на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Четыре проекта относятся к технологиям виртуальной и дополненной реальности.


Проект Relúmĭno представляет собой совместимый с Samsung Gear VR помощник для слабовидящих людей. Он позволяет им читать книги и смотреть телевизор. Relumino работает как мобильное приложение, которое при запуске на Gear VR повышает качество изображения и текста. Технология также позволяет восстанавливать слепые зоны, перемещая в них изображение, и использует сетчатую диаграмму Amlser для исправления изображения, искаженного вследствие метаморфопсии.


Monitorless – это устройство виртуальной и дополненной реальности с возможностью дистанционного управления. Monitorless представляет собой очки, внешне похожие на обычные солнцезащитные, и воспроизводит контент с других источников с помощью электрохромного стекла.


VuildUs предназначен для визуализации интерьера и оформления помещений. решение позволит увидеть, как выбранная ими мебель будет смотреться в доме, еще до покупки. Решение состоит из камеры 360 градусов и мобильного приложения для устройств виртуальной реальности.

traVRer представляет собой платформу видео в формате 360 градусов, позволяющая совершить виртуальное путешествие, в том числе услышать окружающие звуки определенных мест и стать свидетелями происходящих вокруг событий.


Источник
Samsung
Теги
Samsung виртуальная реальность MWC 2017

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