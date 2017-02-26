MWC 2017: Samsung представила шлем виртуальной реальности Gear VR с беспроводным контроллером

На пресс-конференции к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Samsung Electronics представила новую версию своего шлема виртуальной реальности Gear VR. Он комплектуется беспроводным контроллером Oculus.


Контроллер поддерживает управление одной рукой, есть сенсорная панель и кнопки «домой», «громкость» и «назад» для более удобного управления игровым процессом.

Сам по себе шлем Gear VR оснащен объективами с фокусным расстоянием 42 мм и углом зрения 101⁰ с улучшенной технологией коррекции, призванной снизить эффект укачивания. Устройство поддерживает интерфейсы micro-USB и USB Type-C. Питание производится от двух батареек AAA, при этом 1000 мА*ч хватает в среднем на 40 дней по 2 часа использования.

Новый Samsung Gear VR совместим со смартфонами Galaxy S7, S7 edge, Note 5, S6 edge+, S6 и S6 edge. Шлем с контроллером поступит в продажу во втором квартале 2017 года по цене 129,99 евро. Беспроводной контроллер можно купить отдельно за 99,99 евро.

Источник
Samsung
Теги
Samsung виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности MWC 2017 Samsung Gear VR Oculus

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