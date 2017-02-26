MWC 2017: Samsung представила шлем виртуальной реальности Gear VR с беспроводным контроллером

На пресс-конференции к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Samsung Electronics представила новую версию своего шлема виртуальной реальности Gear VR. Он комплектуется беспроводным контроллером Oculus.





Контроллер поддерживает управление одной рукой, есть сенсорная панель и кнопки «домой», «громкость» и «назад» для более удобного управления игровым процессом.

Сам по себе шлем Gear VR оснащен объективами с фокусным расстоянием 42 мм и углом зрения 101⁰ с улучшенной технологией коррекции, призванной снизить эффект укачивания. Устройство поддерживает интерфейсы micro-USB и USB Type-C. Питание производится от двух батареек AAA, при этом 1000 мА*ч хватает в среднем на 40 дней по 2 часа использования.

Новый Samsung Gear VR совместим со смартфонами Galaxy S7, S7 edge, Note 5, S6 edge+, S6 и S6 edge. Шлем с контроллером поступит в продажу во втором квартале 2017 года по цене 129,99 евро. Беспроводной контроллер можно купить отдельно за 99,99 евро.