Sony представила проектор Xperia Touch на базе Android

На пресс-конференции к открытию выставки MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Sony Mobile Communications представила не только новые смартфоны, но и устройство под названием Xperia Touch.


Xperia Touch представляет собой этакую Android-коробка без экрана, но с проектором. Устройство превращающий вертикальные и горизонтальные плоские поверхности в 23-дюймовый сенсорный HD-дисплей.


Проектор обеспечивает интерактивный интерфейс, реагирующий на прикосновения. Есть датчик присутствия, барометр, термометр. В устройстве применяется технология Sony SXRD для проекционных дисплеев, а реакция на физические прикосновения возможна благодаря сочетанию ИК-передатчика и встроенной камеры, захватывающей движения со скоростью 60 кадров в секунду.


По задумке производителя, такое устройство позволит собраться с семьей и друзьями за столом или около стены в гостиной или на кухне и совместно провести время, играя в игры, просматривая онлайн видео или общаясь с помощью мессенджеров и социальных сетей с другими людьми.

Xperia Touch поддерживает функцию PlayStation 4 Remote Play , а также позволяет запускать приложения и игры из магазина Google Play. Проектор Xperia Touch выйдет в продажу в Европе весной 2017 года по цене 1499 евро.

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Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
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ANDROID SONY проектор MWC 2017

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