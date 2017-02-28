Kingston начала продажи флэшек на 2 ТБ

Компания Kingston рапортует о начале продаж флэшек серии DataTraveler Ultimate GT объемом 1 ТБ и 2 ТБ. Впервые представлены они были на CES 2017 в январе 2017-го. К слову, более емких накопителей в мире попросту не существует. Оснащаются DataTraveler Ultimate GT интерфейсом USB 3.0, имеют скорость чтения 300 МБ/с и скорость записи — 200 МБ/с.

Устройства имеют габариты 75,18 х 27 х 21,02 мм, работают при температурах от -25 до +60 градусов, поддерживают операционные системы Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 (SP1), Mac OS (версии от 10.9.x) и Linux (версии от 2.6.х) и Chrome OS.

Заплатить за такое удовольствие придется много — за флэшку на 1 ТБ у вас попросят 942 доллара, а за 2 ТБ уже 1625 долларов. И это к тому же промо-прайс — в будущем цена станет выше.  

Источник
Kingston
Теги
KINGSTON флэшка

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