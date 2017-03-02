Геймерский монитор AOC AG251FZ поступил в продажу

Компания AOC объявила о начале прода в России игрового монитора AGON AG251FZ. По словам производителя, это самый быстрый монитор в линейке AGON.

Монитор оснащен 25-дюймовой TN-матрицей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Он поддерживает частоту обновления 240 Гц и имеет время отклика в 1 мс.

AOC AGON AG251FZ ориентирован на геймеров и получил ряд игровых функций. Технология Adaptive-Sync, совместимая с FreeSync, устраняет следы размытия в движении и разрывов изображения. Режим Low Input Lag отключает большую часть эффектов пост-обработки изображения ради повышения скорости, поэтому действия пользователя отображаются практически мгновенно. Shadow Control осветляет слишком темные участки изображения и затемняет слишком светлые.

На стойке предусмотрена специальная ручка, чтобы можно было легко переносить монитор. Подставка позволяет настроить положение и высоту экрана, а также отметить настройки на специальной шкале. Кроме того, экран можно наклонять, вращать на шарнире и переводить из ландшафтного режима в портретный.

Предусмотрены встроенные динамики мощностью 3 Вт, порты VGA, DVI, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 a, а также четыре USB 3.0, аудиоразъем и разъем для микрофона.

AOC AGON AG251FZ доступен по рекомендованной розничной цене 37 199 рублей.