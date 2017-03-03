Oculus Rift подешевела

Компания Oculus VR заявила о снижение цены на шлем виртуальной реальности Oculus Rift. Теперь за него придется заплатить на 100 долларов меньше — всего 499,99 долларов. За контроллеры Oculus Touch просят 99,99 долларов.

Приобрести VR-систему за такие деньги можно в официальном магазине производителя и в сети Amazon. Бандл Oculus Rift с двумя Oculus Touch обойдется вам в 598 долларов. В подарок вы также получите игру Robo Recall.

Конкурент HTC Vive значительно дороже — за него придется заплатить 800 долларов.