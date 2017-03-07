Apple вернула в продажу LG UltraFine 5K с дополнительным экранированием

Мониторы LG UltraFine 5K снова появились в наличии в фирменных онлайн-магазинах Apple в США и Канаде. Продажи были возобновлены после приостановки в середине февраля.


Напомним, в высококлассном мониторе LG Ultrafine 5K была обнаружена серьезная проблема — он оказывается практически бесполезным, если его расположить на расстоянии до двух метров от Wi-Fi-роутера. LG уже признала проблему и пообещала оснастить LG UltraFine 5K, выпущенные позднее февраля, дополнительным экранированием.

LG Ultrafine 5K продает компания Apple в качестве внешнего монитора для своих ноутбуков MacBook Pro. Фактически, это замена отмененному прошлым летом фирменному монитору Thunderbolt Display. И стоит он совсем не дешево — 974 доллара США до конца марта, а потом перестанет действовать скидка и цена вернется в "нормальное" состояние на уровень 1299 долларов США.

Источник
MacRumors
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Apple LG монитор фейспалм LG UltraFine 5K

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