Google выпустит огромный 4K-тачскрин Jamboard в мае

Компания Google объявила сроки выпуска и цену на свою интерактивную доску Jamboard. Напомним, устройство было представлено в октябре 2016 года. Как сообщается теперь, Google Jamboard станет доступен для покупики в мае 2017 года по цене $4999 плюс $600 составит плата за годовое обслуживание и поддержку.





Jamboard представляет собой, по сути, огромный сенсорный дисплей, который можно использовать как обычную интерактивную доску. Устройство позиционируется как дополнение к корпоративному пакету G Suite и сразу интегрировано с облачными сервисами Google. Тачскрин способен распознавать до 16 прикосновений одновременно, обладает диагональю 55 дюймов и разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), оснащается встроенной HD-веб-камерой, динамиками, портами USB с HDMI и поддерживает Wi-Fi.

Предусмотрены мобильные приложения-компаньоны для Android и iOS, которые позволяет удаленно подключать коллег к дискуссии и творческому процессу.