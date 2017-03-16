AOC представила первый 4К-монитор серии AGON

Компания AOC представила первую 4К-модель в своей линейке игровых дисплеев AGON. Ей стал 27-дюймовый монитор AOC AGON AG271UG.


Монитор AOC AGON AG271UG оснащается 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), частотой 60 Гц и временем отклика 4 мс. Кроме того, имеется встроенный модуль NVIDIA G-Sync для синхронизации частоты обновления видеокарты и монитора, обеспечивающий более плавный геймплей без размытия, разрыва изображения и задержек в обработке пользовательских команд.

Подставка AOC Ergo Dial Base со шкалой высоты позволяет регулировать положение экрана с возможностью наклона и поворота. Предусмотрены стереодинамики, порты HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.0 и аудиоразъемы. Отдельно стоит отметить съемный держатель для наушников и ручку для переноски.

Монитор AOC AGON AG271UG появится в продаже в апреле 2017 года по рекомендованной розничной цене 59 599 рублей.

Источник
AOC
Теги
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