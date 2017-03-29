Samsung рассекретила стоимость шлема Gear VR с контроллером Oculus

Компания Samsung Electronics раскрыла подробности выпуска новой версии шлема виртуальной реальности Gear VR. Напомним, изначальный анонс модели состоялся на недавней выставке MWC 2017. В этом году Gear VR получил беспроводной контроллер на базе технологий Oculus.





Контроллер поддерживает управление одной рукой, есть сенсорная панель и кнопки «домой», «громкость» и «назад» для более удобного управления игровым процессом.





Сам по себе шлем Gear VR оснащен объективами с фокусным расстоянием 42 мм и углом зрения 101⁰ с улучшенной технологией коррекции, призванной снизить эффект укачивания. Устройство поддерживает интерфейсы micro-USB и USB Type-C. Питание производится от двух батареек AAA, при этом 1000 мА*ч хватает в среднем на 40 дней по 2 часа использования.

Новый Samsung Gear VR совместим со смартфонами Galaxy S8, S8+, Galaxy S7, S7 edge, Galaxy Note 5, Galaxy S6 edge+, S6 и S6 edge. Шлем станет доступен одновременно с новыми Galaxy S8 и S8+, 21 апреля. Цена комплекта с контроллером составляет $129 для США. Отдельно контроллер можно будет купить за $39.