ASUS выпускает игровую мышь ROG Gladius II для любителей FPS-шутеров

Компания ASUS сообщила о скором выпуске новой игровой мыши ROG Gladius II. Она приходит на смену оптической мыши ROG Gladius, дебютировавшей в 2014 году.


По словам производителя, ASUS ROG Gladius II оптимизирована для любителей шутеров от первого лица. Конструкция позволяет самостоятельно менять переключатели на те, что лучше подходят стилю игры пользователя. Переключатели Omron выдерживают не менее 50 миллионов срабатываний. В комплект поставки входят два дополнительных переключателя Omron с разным сопротивлением к нажатию.

Максимальное разрешение оптического сенсора составляет 12000 точек на дюйм. Для быстрой смены двух уровней разрешения на корпусе мыши имеется специальный переключатель. Также предусмотрена отдельная кнопка для более плавного изменения разрешения.

В мышке используется светодиодная подсветка Aura RGB с поддержкой более16 миллионов оттенков, способная работать в одном из нескольких предустановленных режимов. В комплект поставки ASUS ROG Gladius II входят два USB-кабеля — длиной метр и два метра.

Источник
ASUS
Теги
ASUS мышь ASUS ROG Gladius

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших игровых ноутбуков 2016 года

30 декабря 2016

5 лучших смартфонов без переплаты за процессор

17 февраля

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта

5 совершенно бесшумных ультрабуков

9 марта

ASUS представила геймерский монитор ROG Swift PG27UQ на квантовых точках

10 февраля

CES 2015: ASUS представила трио игровых мышей

9 января 2015
Из рубрикиПериферия
Samsung рассекретила стоимость шлема Gear VR с контроллером Oculus
Док-станция Samsung DeX превратит Galaxy S8 и S8+ в ПК
Dell начала продажи 8K-монитора

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 437
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 56
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43