ASUS выпускает игровую мышь ROG Gladius II для любителей FPS-шутеров

Компания ASUS сообщила о скором выпуске новой игровой мыши ROG Gladius II. Она приходит на смену оптической мыши ROG Gladius, дебютировавшей в 2014 году.





По словам производителя, ASUS ROG Gladius II оптимизирована для любителей шутеров от первого лица. Конструкция позволяет самостоятельно менять переключатели на те, что лучше подходят стилю игры пользователя. Переключатели Omron выдерживают не менее 50 миллионов срабатываний. В комплект поставки входят два дополнительных переключателя Omron с разным сопротивлением к нажатию.

Максимальное разрешение оптического сенсора составляет 12000 точек на дюйм. Для быстрой смены двух уровней разрешения на корпусе мыши имеется специальный переключатель. Также предусмотрена отдельная кнопка для более плавного изменения разрешения.

В мышке используется светодиодная подсветка Aura RGB с поддержкой более16 миллионов оттенков, способная работать в одном из нескольких предустановленных режимов. В комплект поставки ASUS ROG Gladius II входят два USB-кабеля — длиной метр и два метра.