Mad Catz обанкротилась

Компания Mad Catz Interactive полностью прекратила какую-либо деятельность и подала на банкротсто. То же собираются сделать и дочерние предприятия. Весь руководящий состав подал подал в отставку 30 марта 2017-го года. 

В прошлом Mad Catz являлась успешным производителем всевозможных игровых аксессуаров, выпускала аркадные джойстики, уникальные контроллеры для геймеров, фанатеющих от файтингов (в качестве примера можно привести FightStick и FightPad), микрофон, барабаны, гитары (для той же Rock Band 3), мыши, карты памяти, наушники и многое другое.

В 2015-ом году Mad Catz подписала соглашение с создателями Star Citizen для выпуска офииальной линейки аксессуаров для космического симулятора. Однако в 2016-ом 37% сотрудников были уволены, было заявлено о серьезных финансовых трудностях. Преодолеть которые, как мы видим, Mad Catz не удалось. 

История компании, начавшаяся в 1989-ом году, заканчивается в 2017-ом. 

Источник
GlobeNewswire
Теги
Mad Catz аксессуары

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