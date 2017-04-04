Огромный изогнутый игровой монитор LG 38UC99 выходит в России

Компания LG Electronics сообщила о скором выпуске в России монитора LG 38UC99. Модель, с одной стороны, позиционируется производителем как игровая, а с другой — как инструмент для дизайнеров, разработчиков компьютерной графики, аналитиков и других профессионалов, которые работают в режиме многозадачности с большим объемом информации.





Монитор LG 38UC99 оснащается 38-дюймовой изогнутой IPS-матрицей с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440 х 1440 пикселей, временем отклика 1 мс, а также охватом более 99% цветового пространства sRGB.







Кроме того, монитор получил стерео динамикам мощностью по 10 Вт каждый, пару HDMI, один DisplayPort пару портов USB 3.0 и один USB Type-С. Последний позволяет одновременно монитор к ПК или ноутбуку, одновременно осуществляя его подзарядку и передавая данные.





