Огромный изогнутый игровой монитор LG 38UC99 выходит в России

Компания LG Electronics сообщила о скором выпуске в России монитора LG 38UC99. Модель, с одной стороны, позиционируется производителем как игровая, а с другой — как инструмент для дизайнеров, разработчиков компьютерной графики, аналитиков и других профессионалов, которые работают в режиме многозадачности с большим объемом информации.


Монитор LG 38UC99 оснащается 38-дюймовой изогнутой IPS-матрицей с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440 х 1440 пикселей, временем отклика 1 мс, а также охватом более 99% цветового пространства sRGB.



Кроме того, монитор получил стерео динамикам мощностью по 10 Вт каждый, пару HDMI, один DisplayPort пару портов USB 3.0 и один USB Type-С. Последний позволяет одновременно монитор к ПК или ноутбуку, одновременно осуществляя его подзарядку и передавая данные.



Источник
LG
Теги
Россия LG монитор LG 38UC99

Комментарии

Материалы по теме

77-дюймовый OLED-телевизор LG Signature 77G6V вышел в России

18 января

ASUS представила геймерский монитор ROG Swift PG27UQ на квантовых точках

10 февраля

CES 2015: LG представила первый в мире игровой монитор формата 21:9 с поддержкой AMD FreeSync

5 января 2015

Cмартфон LG X style вышел в России

18 июля 2016

LG выпускает линейку OLED-телевизоров 2016 года в России

9 августа 2016

LG выпустила OLED-телевизор G6V Signature в России

27 сентября 2016
Из рубрикиПериферия
Facebook, ВКонтакте и Одноклассники запустили функцию «Я в безопасности» после взрыва в Петербурге
NVIDIA представила игрового помощника GeForce GTX G-Assist
Mad Catz обанкротилась

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 437
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 109
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 57
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41