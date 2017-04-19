Logitech выпускает механическую игровую клавиатуру G413

Компания Logitech представила механическую клавиатуру G413 Mechanical Gaming Keyboard. Клавиатура оснащена механическими переключателями Logitech Romer-G и заключена в алюминиевый корпус с матовым анодированным покрытием.





По словам производителя, расстояние срабатывания переключателей составляет 1,5 мм, в результате скорость отклика на 25% выше, чем у "стандартных" механических переключателей.

Клавиатура оснащена дополнительным портом USB. Она представлена в двух цветовых решениях: в черном корпусе с красной подсветкой - Logitech G413 Carbon и серебристом корпусе с белой подсветкой - Logitech G413 Silver. Продажи должны начаться в апреле 2017 года по рекомендованной розничной цене 6190 рублей в России и $89,99 в США.