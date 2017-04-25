Acer выпустила в России мониторы SA0 начального уровня

Компания Acer сообщила о начале продаж в России серии мониторов Acer SA0 начального уровня. В серию вошли модели диагональю 21,5, 23, 24 и 27 дюймов. Все они оснащены IPS-матрицами с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и обладают небольшой толщиной — 6,6 мм.

Кроме того, серия может похвастаться довольно тонкими рамками вокруг экрана с дизайном ZeroFrame, функцией снижающей мерцание Flicker-less, уменьшающей долю вредного синего света BlueLightShield, снижающей количество бликов ComfyView.

В России мониторы серии Acer SA0 поступили в продажу по рекомендованной розничной цене от 8 999 рублей.

Источник
Acer
Теги
Россия ACER монитор

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