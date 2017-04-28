Acer представила игровые мониторы Predator на квантовых точках

Компания Acer представила два игровых монитора серии Predator. Модели Predator, X27 и Predator Z271UV оснащаются 27-дюймовыми панелями, изготовленными по технологии квантовых точек (Quantum Dot), которая обеспечивает яркость, глубину, насыщенность изображения и точность цветопередачи.


Acer Predator X27 отображает 99 % цветового пространства Adobe RGB, а Predator Z271UV охватывает 130% цветового спектра по стандарту sRGB.

Монитор Predator X27 обладает разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), оснащен чипом NVIDIA G-SYNC, поддерживает технологию HDR, обладает частотой обновления 144 Гц и временем отклика 4 мс.

Среди особенностей Predator Z271UV — изогнутая панель 1800R и технология отслеживания движения глаз Tobii. Разрешение составляет WQHD (2560x1440), время отклика — 1 мс, частота — 144 с "возможностью разгона до" 165 Гц. Имеются два 7-ваттных динамика, порты DisplayPort, HDMI, 4 USB 3.0 и аудиовыход. Монитор можно наклонять под углом от 5 до 25 градусов и поворачивать в диапазоне +/- 30 градусов, а подставка позволяет приподнять его на высоту до 12 см.

Мониторы Predator X27 и Predator Z271UV появятся в России в третьем квартале. Цена на них пока не объявлена.

Источник
Acer
Теги
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