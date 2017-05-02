Microsoft представила изгибающуюся мышь Surface Arc

Компания Microsoft представила сегодня на пресс-мероприятии в Нью-Йорке не только ноутбук Surface и ОС Windows 10 S, но и новую мышку серии Arc. Модель Microsoft Surface Arc может становиться плоской и тонкой для удобной транспортировки, а для работы принимает изогнутую форму.


На ее поверхности нет четко выделенных правой и левой кнопок, а также колесика прокрутки. Вместо этого используется монолитная сенсорная панель, выполняющая все эти функции, включая горизонтальную прокрутку. Размеры составляют 131 x 55 x 14 мм, вес — 82,5 грамма. Подключение производится по Bluetooth 4.0, питание — от двух батареек AAA, время работы от одного комплекта достигает 9 месяцев.


Microsoft Surface Arc доступна для предварительного заказа в США за $79,99 в цветах, подходящих к ноутбуку Surface — бордовом, голубом и сером. Поставки начнутся 15 июня.

Источник
Microsoft
Теги
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