Стартует предзаказ на шлем Acer Windows Mixed Reality

На конференции Microsoft Build 2017, которая проходит с 10 мая по 12 мая в Сиэтле, компании Acer и Microsoft сообщили подробности выпуска шлема виртуальной реальности Acer Windows Mixed Reality.





Комплект из шлема Acer Windows Mixed Reality с новым контроллером движения Microsoft станет доступен для предварительного заказа за $399 для пользователей в США и Канаде. Выход комплекта в продажу ожидается ближе к рождественскому сезону 2017 года. Без контроллера Acer Windows Mixed Reality для разработчиков доступен для заказа за 299 долларов.





Напомним, в прошлом году компания объявила о партнерстве с такими производителями, как Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo, для разработки недорогих шлемов виртуальной реальности, которые смогут работать с ПК с обновлением Windows 10 Creators Update и будут при этом стоить от $299.

В марте было объявлено о выходе предварительной версии шлема Acer Windows Mixed Reality Development Edition для разработчиков. Шлем включает два LCD-дисплея с разрешением 1440 x 1440 пикселей и частотой обновления 90 Гц, встроенный аудиовыход и поддержку микрофона через 3,5-мм разъем, единый кабель HDMI 2.0 (дисплей) USB 3.0 (данные).