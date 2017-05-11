Шлем HP Windows Mixed Reality появился в предзаказе

На конференции Microsoft Build 2017, которая проходит с 10 мая по 12 мая в Сиэтле, компания Microsoft рассказала о шлеме виртуальной реальности HP, выпускаемой в рамках линейки Windows Mixed Reality.


Шлем HP Windows Mixed Reality в версии для разработчиков (HP Windows Mixed Reality Headset Developer Edition) стал доступен для предварительного заказа для пользователей в США и Канаде по цене $329. Запланированный срок поставок — август 2017 года.

Шлем включает два LCD-дисплея с разрешением 1440 x 1440 пикселей и частотой обновления 90 Гц, встроенный аудиовыход и поддержку микрофона через 3,5-мм разъем, единый кабель HDMI 2.0 (дисплей) USB 3.0 (данные).

Сегодня Microsoft также представила собственный контроллер движения для шлемов Windows Mixed Reality и объявила о старте предзаказов на ихвестный ранее шлем Acer Windows Mixed Reality. Комплект из шлема Acer с новым контроллером движения Microsoft стал доступен для предварительного заказа за $399 для пользователей в США и Канаде. Выход комплекта в продажу ожидается ближе к рождественскому сезону 2017 года. Без контроллера Acer Windows Mixed Reality доступен в предзаказе за 299 долларов.

Напомним, в прошлом году компания объявила о партнерстве с такими производителями, как Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo, для разработки недорогих шлемов виртуальной реальности, которые смогут работать с ПК с обновлением Windows 10 Creators Update и будут при этом стоить от $299.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft HP виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности

Комментарии

Материалы по теме

Alcatel Idol 4S на базе Windows 10 Mobile представлен официально

1 ноября 2016

Computex 2014: HP анонсировала конкурента Surface Pro 3

4 июня 2014

Microsoft анонсировала осеннее обновление Windows 10 Fall Creators Update

11 мая

Microsoft выпускает комплект Windows Mixed Reality от Acer

2 марта

Microsoft открыла предзаказ на самый тонкий ноутбук на базе Windows 10 в России

22 апреля 2016

В Яндекс.Такси появилась виртуальная реальность

11 ноября 2015
Из рубрикиПериферия
Microsoft представила контроллер движения для шлемов Windows Mixed Reality
Стартует предзаказ на шлем Acer Windows Mixed Reality
Microsoft представила изгибающуюся мышь Surface Arc

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 82
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 74
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 65
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 57
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 43
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 34