Шлем HP Windows Mixed Reality появился в предзаказе

На конференции Microsoft Build 2017, которая проходит с 10 мая по 12 мая в Сиэтле, компания Microsoft рассказала о шлеме виртуальной реальности HP, выпускаемой в рамках линейки Windows Mixed Reality.





Шлем HP Windows Mixed Reality в версии для разработчиков (HP Windows Mixed Reality Headset Developer Edition) стал доступен для предварительного заказа для пользователей в США и Канаде по цене $329. Запланированный срок поставок — август 2017 года.

Шлем включает два LCD-дисплея с разрешением 1440 x 1440 пикселей и частотой обновления 90 Гц, встроенный аудиовыход и поддержку микрофона через 3,5-мм разъем, единый кабель HDMI 2.0 (дисплей) USB 3.0 (данные).

Сегодня Microsoft также представила собственный контроллер движения для шлемов Windows Mixed Reality и объявила о старте предзаказов на ихвестный ранее шлем Acer Windows Mixed Reality. Комплект из шлема Acer с новым контроллером движения Microsoft стал доступен для предварительного заказа за $399 для пользователей в США и Канаде. Выход комплекта в продажу ожидается ближе к рождественскому сезону 2017 года. Без контроллера Acer Windows Mixed Reality доступен в предзаказе за 299 долларов.

Напомним, в прошлом году компания объявила о партнерстве с такими производителями, как Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo, для разработки недорогих шлемов виртуальной реальности, которые смогут работать с ПК с обновлением Windows 10 Creators Update и будут при этом стоить от $299.