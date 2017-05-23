За часы Pokemon придется выложить $258 000

Швейцарская фирма RJ-Romain Jerome, специализирующаяся на производстве люксовых часов, подписало соглашение с Nintendo, согласно которому на свет появляются дорогие часы в стилистике популярной франшизы с изображением культовых монстров. За таких «Покемонов», оснащенных автоматическим механизмом с турбийоном калибра RJ400-TS, придется выложить невероятные 258 000 долларов (14 577 000 рублей по текущему курсу ЦБ).

Ремешок часов выполнен из черной кожи аллигатора, имеется сине-зеленая строчка.

Кстати, ранее RJ-Romain Jerome уже выпускала «Покечасы», правда, куда более дешевые — всего за 20 000 долларов (было создано всего 20 экземпляров).

Источник
DualShockers
Теги
часы Pokemon

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