Nike представила новые ремешки для Apple Watch

Компания Nike представила новые ремешки для Apple Watсh (не только версии NikeLab, а вообще всех), которые подойдут по стилю и расцветке к новым кроссовкам Nike Air VaporMax Flyknit коллекции Day to Night. Выбор цветов довольно большой (логично, что цвета ремешков соответствует расцветке обуви) — их можно увидеть на фото.

За ремешки из флюороэластомера придется выложит по 49 долларов. Дата начала продаж — 1 июня 2017-го года. Купить их можно на официальном сайте Nike или же в фирменном магазине компании. В будущем они также появятся и в Apple Store'ах.