Nike представила новые ремешки для Apple Watch

Компания Nike представила новые ремешки для Apple Watсh (не только версии NikeLab, а вообще всех), которые подойдут по стилю и расцветке к новым кроссовкам Nike Air VaporMax Flyknit коллекции Day to Night. Выбор цветов довольно большой (логично, что цвета ремешков соответствует расцветке обуви) — их можно увидеть на фото.

За ремешки из флюороэластомера придется выложит по 49 долларов. Дата начала продаж — 1 июня 2017-го года. Купить их можно на официальном сайте Nike или же в фирменном магазине компании. В будущем они также появятся и в Apple Store'ах.

Источник
GSMArena
Теги
Apple Watch часы NIKE

Комментарии

Материалы по теме

Apple Pay заработал в России

4 октября 2016

Apple Watch в золотом корпусе оценили в $1200

15 сентября 2014

Apple выпустит Watch Nike+ в пятницу

24 октября 2016

Garmin выпустила люксовые умные часы Fenix Chronos

26 августа 2016

Meizu представила свои первые не совсем умные часы

18 августа 2016

Кроссовки Nike HyperAdapt из «Назад в будущее» станут доступны 28 ноября

21 сентября 2016
Из рубрикиПериферия
За часы Pokemon придется выложить $258 000
Samsung показала растяжимый OLED-дисплей
Samsung готовит детский режим для Gear VR

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 83
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 74
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 43