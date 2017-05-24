Google выпустила огромный 4K-тачскрин Jamboard

Компания Google объявила о начале продаж своей интерактивной доски Jamboard. Напомним, устройство было представлено в октябре 2016 года. Jamboard представляет собой, по сути, огромный сенсорный дисплей, который можно использовать как обычную интерактивную доску.







Устройство позиционируется как дополнение к корпоративному пакету G Suite и сразу интегрировано с облачными сервисами Google. Тачскрин способен распознавать до 16 прикосновений одновременно, обладает диагональю 55 дюймов и разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), оснащается встроенной HD-веб-камерой, динамиками, портами USB с HDMI и поддерживает Wi-Fi.





Предусмотрены мобильные приложения-компаньоны для Android и iOS, которые позволяет удаленно подключать коллег к дискуссии и творческому процессу.

В США Google Jamboard предлагается для заказа по цене $4999. В эту цену также входят два стилуса, один ластик и настенное крепление. Подставка на колесиках обойдется еще в $1199, а после 30 сентября — в $1349. Плюс $300 составит плата за годовое обслуживание и поддержку до 30 сентября и $600 после.