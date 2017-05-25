HTC представила шлем Link с внешним подключением смартфона

Компания HTC представила новый шлем виртуальной реальности Link. Он позиционируется как "полуавтономный" — для работы ему требуется подключение к смартфону, но дисплей имеется собственный, даже два.





HTC Link предназначен для работы в паре с новым флагманом HTC U11, подключенным по USB Type-C. Шлем оснащается парой AMOLED-дисплеев диагональю 3,6 дюйма с полем обзора 110 градусов, разрешением 1080 x 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Заявлено отслеживание движений с шестью степенями свободы, используется внешний датчик как в Sony PlayStation VR.





На данный момент HTC Link планируется выпускать только на японском рынке.