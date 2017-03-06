Топ-5 игровых клавиатур весны 2017

Все игры идут без тормозов, завораживающие кадры сменяют друг друга, но чего-то не хватает? Может быть, стремясь собрать самый мощный геймерский компьютер, вы сэкономили на клавиатуре? Если в кошельке всё же осталось немного денег, то мы поможем потратить их на правильную модель.

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SteelSeries Apex M500

В стремлении завоевать внимание пользователя, производители игровых клавиатур нередко пытаются добавить в них все известные фичи одновременно. SteelSeries Apex M500 отличается от них своей скромностью: при её создании инженеры не распылялись, а сосредоточились на главном — получилась простая, но приятная и качественная клавиатура.



SteelSeries Apex M500

Она весьма прочная, так что легко переживёт поездки по игровым турнирам. В качестве переключателей были выбраны известные Cherry MX Red, что тоже по-своему служит гарантией качества и долговечности, хоть за это и приходится доплачивать. Нажатие у них достаточно лёгкое, без сильного противодействия в середине хода, и сама дистанция не такая глубокая, как у многих механических клавиатур. Так что, если вы только впервые перешли на «механику», SteelSeries Apex M500 может стать хорошим выбором.

Не понравиться может отсутствие макро-клавиш и наличие всего лишь одного цвета подсветки (синего).

Цена: 10 000 рублей

Cougar Attack X3 RGB

Компания Cougar недавно открыла для себя преимущества переключателей Cherry MX. Attack X3 RGB — одна из их немногих клавиатур с этими немецкими механизмами. Клавиатура всегда одна, но переключатели можно выбрать — всего доступно четыре конфигурации: Cherry MX Blue, Brown, Red или Black. Разные клавиши — разные ощущения.



Cougar Attack X3 RGB

Предыдущая модель имела только красную подсветку, а Cougar Attack X3 RGB, как следует из названия, предлагает сразу целую палитру. Также она способна запоминать до 30 макрокоманд. Корпус клавиатуры сделан из пластика и алюминия.

Цена: 10 000 рублей

Corsair K95 RGB Platinum

Это клавиатура — топовая модель Corsair, поэтому и стоит весьма немало. Цвет подсветки можно выбрать из кучи вариантов, причём под каждой клавишей спрятан отдельный светодиод. Кроме того, K95 RGB Platinum обладает самыми быстрыми переключателями, тоже серии Cherry MX.



Corsair K95 RGB Platinum

Макрокоманды хранятся прямо в памяти клавиатуры, которой у Corsair K95 RGB Platinum 8 МБ. Всего макро-клавиш шесть, их можно настраивать с помощью комплектного приложения, которое Corsair не так давно заметно улучшила. Плюс, эта модель имеет прочный алюминиевый корпус и большую софт-тач подставку для кистей.

Цена: 16 000 рублей

Logitech G810

Logitech G810 достаточно компактная и не имеет площадки для запястий. У неё очень спокойный дизайн без каких-либо глянцевых частей — простая чёрная клавиатура. Игровое предназначение в ней выдаёт, в первую очередь, потрясающая подсветка, которую можно настраивать индивидуально для разных клавиш. Фирменное приложение автоматически просканирует компьютер на наличие знакомых ему игр и подтянет соответствующие цветовые профили для каждой из них.



Logitech G810

У Logitech G810 нет отдельных макроклавиш, но а макрокоманды здесь назначаются на функциональные клавиши — F1-F12. А вместо мейнстриомых Cherry MX производитель задействовал свои переключатели — Romer-G. Они очень тихие и чуть легче по нажатию, чем Cherry MX Brown.

Цена: 10 000 рублей

Razer Ornata

Очень долго на рынке соперничали механические и мембранные клавиатуры, пока Razer не представила модель, которая объединила обе эти технологии. Мембранная подложка даёт возможность долго набирать текст с комфортом благодаря не очень глубокому ходу клавиш, а механический переключатель производит тот самый клик, без которого не могут жить многие геймеры.



Razer Ornata

Что касается остального, то у Razer Ornata нет отдельных мультимедия- или макро-клавиш, но зато присутствует разноцветная подсветка и удобную подставку под запястья. Она имеет мягкое покрытие из кожзаменителя и примагничивается к клавиатуре.

Цена: 7500 рублей