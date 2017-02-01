Как выбрать игровой монитор в 2017 году: самое важное

Многие из тех, кто выбирает себе компьютер для игр, обращают внимание в первую очередь на процессор и видеокарту, и очень мало — на монитор. А ведь современные мониторы различаются достаточно сильно, так что неудачный выбор может испортить всё впечатление от игр за мощным десктопом. Мы даём несколько советов, на что обратить внимание при выборе монитора в 2017 году.

Что нас ждет в 2017 году?

На январской выставке CES в Лас-Вегасе представили не только несколько новых мониторов, но и, что более важно, несколько новых интересных технологий. Одна из них — HDR, которая обещает более яркую и насыщенную картинку в играх. И это не просто какой-нибудь «вырвиглазный» пресет в настройках монитора. Поддержка HDR должна быть одновременно и со стороны видеокарты, и сама игра должна быть изначально разработана с учётом требований этой технологии. Также недавно в свет вышла спецификация HDMI 2.1 с более полной поддержкой HDR.



AMD HDR

В связи с этим новшеством AMD объявила, что в 2017 году выйдет вторая версия её технологии FreeSync, которая позволяет, как и NVIDIA G-SYNC, синхронизировать выдачу кадров видеокартой и частоту обновления изображения монитора.

Но вернёмся с передовой мониторостроения к чуть более приземлённым вещам. На что стоит обратить внимание при покупке игрового монитора прямо сейчас?

Диагональ

Время, когда среднестатистический пользователь радовался покупке 17-дюймового монитора, уже прошли. Давно прошли. Сейчас, если только вы не живёте в коробке из-под монитора, стоит выбирать девайс диагональю больше 20 дюймов. Лучше сразу 24 или 27. А если есть лишние деньги, то можно найти применение и им — последние годы на рынке стало полно мониторов больше 30 дюймов. Проблема в том, что всё довольно индивидуально. Кому-то игра или работа за 30-плюс-дюймовым монитором покажется столь же удобной, как сидеть в кинотеатре на первом ряду и беспрестанно вертеть головой, чтобы успеть увидеть всё. К тому же, если самый заурядный 24-дюймовый монитор обойдётся вам в 7 тысяч рублей, то начальный 31,5-дюймовый обойдётся уже в 20 тысяч.



31,5-дюймовый монитор

Разрешение

Хотя разрешение поддаётся точному измерению, этот параметр — тоже дело вкуса. К тому же, как и с дисплеями из любой другой категории девайсов, при выборе разрешения нужно отталкиваться от диагонали экрана. К примеру, самое распространённое нынче Full HD будет смотреться откровенным мылом на 27-дюймовом мониторе. Но кому-то и так «норм».

4К-мониторы, что любопытно, появились раньше, чем рядовой игровой компьютер мог вытянуть игры с приличным количеством кадров в секунду на таком разрешении. Теперь же даже NVIDIA GeForce GTX 1060 в состоянии показывать 40 FPS в 2560x1440 точек. Поэтому покупать Full HD-монитор для игрового компьютера в наше время стоит, только если вы совсем стеснены в средствах.



Даже видеокарта среднего уровня тянет WQHD

Даже 4К-мониторы теперь подходят не только для статичных картинок и просмотра видеофильмов. Благодаря топовым видеокартам NVIDA и AMD в 3840х2160 стало возможно вполне прилично играть. Какой-нибудь Battlefield 1 в этом разрешении смотрится просто волшебно.

G-SYNC / FreeSync

Если вы берёте монитор для игр, но нашли такой, который не поддерживает NVIDIA G-SYNC или AMD FreeSync — бегите и не оглядывайтесь. Без них получить настоящее удовольствие от игры на производительном ПК просто невозможно. Обе технологии, каждая по-своему, синхронизируют работу видеокарты и монитора так, чтобы на экране не возникало разрывов. Подробнее об этом мы писали в статье «Игровой монитор с поддержкой NVIDIA G-SYNC. Обзор AOC G2460PG».

Частота обновления

144 Гц или 60 Гц? Если у вас есть возможность взять монитор с более высокой частотой обновления, то этой возможностью нужно обязательно воспользоваться. Поиграв за таким какое-то время, вы уже не захотите возвращаться к дисплею со стандартной частотой обновления. Причина очень проста: в динамичных играх и фильмах смена кадров становится очень плавной, что гораздо приятнее на глаз.



Монитор с частотой обновления 144 Гц

Дополнительные фичи

Есть еще несколько опциональных вещей, на которые можно обратить внимание. К примеру, на рынке сейчас есть немало изогнутых моделей. Большого профита от этого, на самом деле, нет. Но попробовать, чтобы понять, что это такое, всё же неплохо. Кроме того, вам может приглядеться монитор с разрешением 21:9. В некоторых играх это действительно удобно, так как расширяет поле зрения.

Изогнутный монитор с соотношением сторон 21:9