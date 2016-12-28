Обзор МФУ HP DeskJet GT 5820: печать для экономных

Стоимость картриджей для принтеров всегда была больным вопросом. Вроде ты уже и так потратился на сам принтер, а он еще (какая неожиданность!) постоянно просит «кушать». Особенно это актуально для недорогих струйных принтеров. Но в декабре HP представила модель, которая изменит всё — МФУ со встроенной системой подачи чернил.

Характеристики и особенности конструкции

Принтеры и МФУ с системой непрерывной подачи чернил стали своебразным шагом производителей навстречу пользователям. Последние до сих пор пытались снизить стоимость печати всеми возможными способами: покупали неоригинальные картриджи, перезаправляли картриджи или монтировали систему непрерывной подачи чернил (СНПЧ) самостоятельно на свой страх и риск. Компании же, наоборот, всеми силами старались запретить и то, и другое, и третье.

Но так как способы не платить за оригинальные картриджи процветают несмотря ни на что, производили решили не противоборствовать экономии, а возглавить её. Что такое СНПЧ? По большому счёту, это просто большие ёмкости для чернил, от которых идут трубки к печатающим головкам. В чём преимущество? Во-первых, перезаправить ёмкости также просто, как налить воду в стакан. Во-вторых, они большие, так что покупать чернила нужно будет в 10 и более раз реже. В-третьих, в стоимость картриджа для струйного принтера обычно входит дорогая печатающая головка, а в случае с СНПЧ вы просто покупаете баночку с чернилами.

Такую систему можно купить и установить самостоятельно или прибегнуть к услугам третьих лиц, но тогда вы лишитесь гарантии на принтер или МФУ. Epson и Canon уже запустили модели со встроенными СНПЧ, теперь на рынок вышло и МФУ от компании HP.

Сегодня мы рассмотрим HP DeskJet GT 5820 — принтер/сканер/копир, представленный в России совсем недавно, 5 декабря 2016 года. Начнём, как всегда, с внешнего вида. DeskJet GT 5820 выглядит стильно, но достаточно спокойно, и впишется в любую обстановку, найди он своё место хоть в уютной квартире, хоть в небольшой современном офисе. Соблюдая принципы компактности, HP сделали входной и выходной лоток таким образом, что при необходимости они легко убираются внутрь корпуса, экономя вам место на столе.



HP DeskJet GT 5820

Крышка сканера расположена так, что её очень легко подцепить пальцами. Она полностью плоская, так что при необходимости можно свалить на неё документы. Слева от крышки находится небольшой дисплей и несколько кнопок. Дисплей аскетичный, монохромный. Кнопки механические, но спрятаны под мягкой плоской панелью с пикограммами. Всего клавиш 8, плюс кнопка питания. Они отвечают за сканирование, включение Wi-Fi-модуля и тому подобное.



HP DeskJet GT 5820

Как уже стало очевидно, МФУ действительно можно подключить по беспроводной сети, а значит, вам необязательно размещать его близко к компьютеру. Особенно это актуально в небольших офисах, где одним МФУ может пользоваться сразу несколько людей. Но и дома будет полезно, если удобное место расположено на удалении от вашего ПК. Тем не менее, не забывайте, что первое подключение надо провести с помощью кабеля USB. Он идёт в комплекте, так что беспокоиться о его поисках не придётся.



HP DeskJet GT 5820

Доступ к печатающим головкам — простой, через откидывающуюся переднюю панель. Но вам это вряд ли пригодится, так как для того, чтобы дозаправить чернила, нужно будет обратиться к небольшому блоку на правом боку МФУ. В нём объединены четыре ёмкости для четырёх разных цветов чернил. Стенки ёмкостей прозрачные и имеют метки максимального и минимального уровня, так что вы всегда будете знать пора или не пора добавить чернил. Кроме того, МФУ не страшно перемещать, так как резервуары герметично закрываются.



HP DeskJet GT 5820

Стоимость печати

Все из нас, или по крайней мере большинство, привыкли к сменным картриджам со встроенными печатающими головками. Они есть и в этой модели, но здесь к ним подключены шланги от резервуаров побольше. В такой небольшой картридж обычно помещается миллилитров 15 чернил, и у среднестатистического принтера или МФУ его приходится менять после 300 страниц. В HP DeskJet GT 5820 же главный расходный материал — это не картриджи, а те самые баночки с чернилами. Черная на 90 мл, а три цветных — по 70 мл каждая. Однако, HP обещает, что черно-белой баночки хватит на 5000 страниц, а цветных — аж на 8 тысяч.

Стоимость баночек составляет 700 рублей каждая, поэтому чёрно-белая страница стоит всего 14 копеек. С цветной печатью всё по сложнее. Ведь, если один картридж имеет все три цвета, то в баночке только один, а значит для цветной печати их нужно будет купить три, итого у нас получается 2100 рублей. Делим на 8000 тысяч страниц, выходит всего 26 копеек за лист. 26 копеек! Ничего в наше время уже нельзя купить за 26 копеек.



Банки с чернилами для HP DeskJet GT 5820

Программное обеспечение

Установка принтера HP DeskJet GT 5820 занимает всего несколько минут. В этом вам поможет инструкция по первым шагам. Для полноценной работы с МФУ необходимо установить идущее в комплекте программное обеспечение. Главное приложение называется точь-в-точь, как сам принтер.



HP DeskJet GT 5820

Оно предлагает основные настройки МФУ, причём также есть ярлыки сразу на глобальные параметры МФУ в системе, просмотр очереди печати, меню для управления сканером и другое. Есть кнопка «Печать с мобильных устройств», которая ведёт прямиком на сайт, где вы можете скачать приложение для мобильных устройств на iOS, Android, Windows 10 Mobile и даже для хромбуков на Chrome OS. Мы испробовали его на телефоне с Android 5.1.1 (версии ниже 5.0 не поддерживаются). Работает всё также просто, как и на компьютере.

Если вы хотите распечатать фотографию прямо из галереи, то, во-первых, убедитесь, что смартфон и принтер подключены к одной сети Wi-Fi. Во-вторых, просто выберите кнопку «Отправить» в свойствах фотографии, как если бы вы хотели отправить её мессенджером другу. Только вместо мессенджера выберите иконку «Подключаемый модуль». И, после подтверждения настроек печати в специальном меню, тут же начнётся печать фотографии.

Кроме того, вместе с МФУ вы также получаете приложение HP Photo Creators для создания коллажей, календарей, открытой, фотокниг, что поможет сделать из стопок фотографий удивительные и красивые вещи.



HP Photo Creators

Тестирование

Кроме стоимости печати, МФУ, конечно же, имеет и много других важных показателей, таких как скорость печати, скорость копирования, а также разрешение печати и сканирования. В этом плане HP DeskJet GT 5820 ничуть не отстаёт от своих конкурентов. Он может распечатывать фотографии с разрешением вплоть1200x1200 точек на дюйм. Таково же разрешение сканера, но вы вряд ли будете его выбирать, так как на выходе получаются файлы размером в несколько десятков мегабайт.

В отличие от лазерных принтеров, «струйники» никогда не славились скоростью печати. Однако, для небольших объёмов HP DeskJet GT 5820 подходит отлично. 10 страниц текста он распечатал всего за 80 с небольшим секунд, а за минуту было готово ровно семь страниц.



Пример печати HP DeskJet GT 5820

Нет проблем и с чёткостью печати. Можно спокойно разглядеть все символы, даже набранные всего лишь пятым кеглем. Кстати, принтер поддерживает так называемый бесшумный режим, который можно найти в его приложении. Конечно, действительно бесшумным МФУ не становится, но разница ощутима. Если вы задумали распечатать ночью все стихи любимого автора, то, по крайней мере, это можно сделать достаточно тихо.



Пример качества сканирования HP DeskJet GT 5820 с разрешением 600х600 точек на дюйм

На копирование страницы текста ушло всего 14 секунд. Сканирование тоже проходит без проблем, но на лист уходит уже примерно 20 секунд для разрешения 200х200 точек на дюйм.

Заключение

Печать, особенно в домашних условиях, никогда не была дешёвым предприятием. Картриджи струйных принтеров быстро заканчиваются, а для лазерных стоят целое состояние, особенно после падения курса рубля. На фоне этого МФУ, которые предлагают настолько низкую стоимость печати, просто находка. Производители, видимо, уставшие бороться с серым рынком чернил, решили сами выступить с по-настоящему экономичным устройствами. Конечно, каждая компания, заявляющая, что их МФУ самое экономичное, обычно предлагала совсем несущественную экономию. Но система непрерывной подачи чернил и, что не менее важно, низкая стоимость на оригинальные чернила, совершенно поменяет отношение потребителя к вопросу о том, выгодно ли иметь дома принтер.

Вместо риска сломать устройство установкой СНПЧ стороннего производителя, вы получаете устройство, которое уже готово к работе прямо из коробки. Без нервов, без потери гарантии HP DeskJet GT 5820 сразу готов печатать, копировать, сканировать сколько душе угодно. Дешевле, чем лазерный принтер, как по стоимости самого устройства, так и по цене на расходные материалы.

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