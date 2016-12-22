Обзор игровых мышей Logitech G403 Prodigy (Wireless): без пафоса и вычурности
- хорошая сборка
- топовый сенсор
- функциональный софт
- тяжелый провод
- высокая цена беспроводного варианта
Геймерские мыши G403 Prodigy (проводная и беспроводная вариации) не получили вырвиглазной подсветки. Девайсы не хвастают необычными формами и не оснащены дюжиной дополнительных клавиш. При этом Logitech удалось выполнить главное условие — перед нами крутые игровые устройства. Без выпендрежа.
Оглавление
- Технические характеристики, эргономика, ощущения от использования
- Программное обеспечение
- В заключение
Конечно, в случае с G403 Prodigy не обошлось без украшательств. Но все они сводятся к элементарной подсветке обновленного логотипа компании и колесика. Всё. В остальном перед нами — брутальный «сгусток» пластика и резины, топовый сенсор и еще парочка интересных «фишек».
Технические характеристики, эргономика, ощущения от использования
Давайте сразу к делу. «Помацать» дали две модели: проводную и беспроводную. Это практически единственные отличия «четыреста третьих». Разве что наличие аккумулятора у G403 Prodigy Wireless обуславливает увеличение веса. Ну и стоимость отличается. Сенсор, «микрики», корпус — все остальные элементы у «грызунов» идентичны. Характеристики устройств приведены в таблице ниже.
|
|
Logitech G403 Prodigy
|
Logitech G403 Prodigy Wireless
|
Тип
|
Проводная, USB 2.0
|
Беспроводная, 2,4 ГГц
|
Частота опроса
|
1000 Гц
|
1000 Гц
|
Разрешение сенсора
|
от 200 до 12 000 точек на дюйм
|
от 200 до 12 000 точек на дюйм
|
Максимальное ускорение
|
>40G
|
>40G
|
Максимальная скорость
|
>7,62 м/с (300 дюйм/с)
|
>7,62 м/с (300 дюйм/с)
|
Количество кнопок
|
6
|
7
|
Срок службы (кнопки/ножки)
|
20 млн кликов / 250 км
|
20 млн кликов / 250 км
|
Размеры
|
68х124х43 мм
|
68х124х43 мм
|
Вес
|
87,3+10 г
|
107,2+10 г
|
Цена
|
4500 руб.
|
7500 руб.
|
Купить
|
Logitech G403 Prodigy54033inline
|
Logitech G403 Prodigy Wireless54033inline
В комплекте с устройствами ничего интересного не идет. Немного «макулатуры». В случае с G403 Prodigy Wireless есть USB-удлинитель. То есть вы можете поднести крохотный приемник сигнала максимально близко к мыши, если так волнуетесь за качество связи. На мой взгляд, в 2016 году беспокоиться о разрывах в топовых решениях смысла нет.
Как я уже говорил, внешне мыши схожи. Корпуса выполнены из приятного на ощупь soft-touch-пластика. Боковинки прорезиненные. Рука потеет. Жир и грязь на корпусе остаются. То есть за устройством необходимо следить. Но манипуляторы прочно держатся в клешне ладони. К качеству материалов не придраться. Пластик и резина со временем не сотрутся, уверен.
Длина несъемного кабеля у G403 Prodigy составляет чуть больше двух метров — запас приличный. Провод толстенный, оплетен тканью. Не спутывается и легко выпрямляется. В этом его достоинства. Но он в то же время заметно утяжеляет конструкцию. Не всем придется по нраву, поэтому вместе с G403 Prodigy хорошо «зайдет» специальный держатель кабеля. Таких сейчас полно.
Защита от перегиба мощная. Так что за надежность устройства лично я не беспокоюсь.
В комплекте с G403 Prodigy Wireless идет точно такой же, но отсоединяемый провод. Интерфейс — micro-USB. Длина чуть меньше, 1,8 метра. Про дополнительный переходник для адаптера я уже говорил.
У G403 Prodigy шесть клавиш. Левый и правый клики, колесо, миниатюрный переключатель DPI и боковые кнопки. У G403 Prodigy Wireless — семь. Ко все тем же клавишам добавляется тумблер вкл/выкл на «брюшке» мыши.
Как по мне, то форма у G403 Prodigy просто идеальная. В Logitech не придумали велосипед. Поэтому мыши чем-то напоминают устройства от Razer. «Спинка» высокая, но без перегибов. И без излишних премудростей. По ширине — идеальная. Подержите G403 Prodigy в руках перед покупкой, но устройство подойдет и обладателям маленьких кистей, и средних, и больших. У меня длина ладони — 18 см. Хват «когтем», хват ладонью — удобно и так, и так.
Колесо добротное. Полоска по середине подсвечивается. Цвет настраивается в программном обеспечении. Засечки тактильно ощущаются хорошо, но вот переключение могло бы быть и более четким. Впрочем, привыкнуть к подобной механике проблем не составляет. Само колесо не люфтит и не дребезжит во время использования.
Основные клавиши имеют ярко выраженный изгиб для удобной «укладки» указательного и среднего пальцев. Производитель заявил срок службы в размере 20 миллионов кликов. Видимо, стоят «микрики» Omron. Клик хороший, четкий и звонкий. Кнопки не люфтят и не дребезжат, даже если стучать мышью по столу.
Боковые кнопки расположены удобно. Они имеют отчетливое разграничение, так что промахнуться невозможно. Одна больше другой — опять же удобно. Не люфтят, имеют четко выраженный клик. Нажимать удобно как фалангой большого пальца, так и скользящим движением снизу-вверх.
На днище две С-образные тефлоновые ножки. Царапаются быстро, но заявлен ресурс в размере 250 км. Как видите, проклеены ножки качественно. Без видимых полостей с воздухом. Хорошо скользят на большинстве поверхностей. Но мне больше понравилось с G403 Prodigy играть на жестком коврике.
Конечно же, самое главное в любой геймерской мыши — это сенсор. В G403 Prodigy используется PixArt PMW3366. Он позволяет менять DPI в диапазоне 200-12 000 точек на дюйм. «Побочек» не имеет, а именно отсутствие дрожаний, срывов и угловой привязки.
Беспроводная версия G403 Prodigy весит больше. Все из-за аккумулятора. Но у каждой модели на магните держится 10-грамовый грузик.
В целом конструкция у G403 Prodigy получилась удачной. Мыши удобные. Скроены качественно. В играх ведут себя просто превосходно. И это важнее подсветки и внешнего вида.
Производитель заявляет, что G403 Prodigy Wireless хватит на 30 часов гейминга. За время теста я был по полной загружен на работе. Поэтому играл всего часа три-четыре. В итоге одного заряда аккумулятора хватило где-то на 12 дней. Очень хороший показатель.
Программное обеспечение
Функциональность «грызунов» заметно расширяется за счет фирменного ПО. В софте настраиваются макросы для каждой клавиши. Естественно, у мыши есть встроенная память и ARM-процессор. Здесь же выбираются количество уровней и сама чувствительность DPI, а также частота опроса (125, 250, 500 и 1000 откликов в секунду). Подсвечиваемых элементов мало: лого и колесико, но поддерживается 16,8 млн цветов. Доступны режимы постоянного свечения и пульсации.
Для беспроводной периферии есть вкладка, демонстрирующая в процентах уровень заряда аккумулятора. Также в приложении вы можете выбрать используемую поверхность. Наконец, программа составляет карту нажатий.
В заключение
G403 Prodigy — это пример геймерских мышей, в которых все по делу. Эргономика на высоте. Качество — тоже. При этом нет вычурности, что, конечно же, оттолкнет определенную категорию геймеров школьного возраста. Хотя в случае с G403 Prodigy Wireless решающим фактором при покупке станет в том числе и цена. Мне, кстати, именно беспроводная мышь понравилась больше. Она потяжелее. Аккумулятор добротный. Но стоит Wireless-версия почему-то на 3000 рублей больше. Обидно, понимаешь!
- хорошая сборка
- топовый сенсор
- функциональный софт
- тяжелый провод
- высокая цена беспроводного варианта