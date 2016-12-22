Обзор игровых мышей Logitech G403 Prodigy (Wireless): без пафоса и вычурности

Сергей Плотников, 
Плюсы
  • хорошая сборка
  • топовый сенсор
  • функциональный софт
Минусы
  • тяжелый провод
  • высокая цена беспроводного варианта

Геймерские мыши G403 Prodigy (проводная и беспроводная вариации) не получили вырвиглазной подсветки. Девайсы не хвастают необычными формами и не оснащены дюжиной дополнительных клавиш. При этом Logitech удалось выполнить главное условие — перед нами крутые игровые устройства. Без выпендрежа.

Оглавление

Конечно, в случае с G403 Prodigy не обошлось без украшательств. Но все они сводятся к элементарной подсветке обновленного логотипа компании и колесика. Всё. В остальном перед нами — брутальный «сгусток» пластика и резины, топовый сенсор и еще парочка интересных «фишек».

Технические характеристики, эргономика, ощущения от использования

Давайте сразу к делу. «Помацать» дали две модели: проводную и беспроводную. Это практически единственные отличия «четыреста третьих». Разве что наличие аккумулятора у G403 Prodigy Wireless обуславливает увеличение веса. Ну и стоимость отличается. Сенсор, «микрики», корпус — все остальные элементы у «грызунов» идентичны. Характеристики устройств приведены в таблице ниже.

 

Logitech G403 Prodigy

Logitech G403 Prodigy Wireless

Тип

Проводная, USB 2.0

Беспроводная, 2,4 ГГц

Частота опроса

1000 Гц

1000 Гц

Разрешение сенсора

от 200 до 12 000 точек на дюйм

от 200 до 12 000 точек на дюйм

Максимальное ускорение

>40G

>40G

Максимальная скорость

>7,62 м/с (300 дюйм/с)

>7,62 м/с (300 дюйм/с)

Количество кнопок

6

7

Срок службы (кнопки/ножки)

20 млн кликов / 250 км

20 млн кликов / 250 км

Размеры

68х124х43 мм

68х124х43 мм

Вес

87,3+10 г

107,2+10 г

Цена

4500 руб.

7500 руб.

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В комплекте с устройствами ничего интересного не идет. Немного «макулатуры». В случае с G403 Prodigy Wireless есть USB-удлинитель. То есть вы можете поднести крохотный приемник сигнала максимально близко к мыши, если так волнуетесь за качество связи. На мой взгляд, в 2016 году беспокоиться о разрывах в топовых решениях смысла нет.

Упаковки Logitech G403 Prodigy и Logitech G403 Prodigy Wireless

Как я уже говорил, внешне мыши схожи. Корпуса выполнены из приятного на ощупь soft-touch-пластика. Боковинки прорезиненные. Рука потеет. Жир и грязь на корпусе остаются. То есть за устройством необходимо следить. Но манипуляторы прочно держатся в клешне ладони. К качеству материалов не придраться. Пластик и резина со временем не сотрутся, уверен.

Logitech G403 Prodigy и Logitech G403 Prodigy Wireless

Длина несъемного кабеля у G403 Prodigy составляет чуть больше двух метров — запас приличный. Провод толстенный, оплетен тканью. Не спутывается и легко выпрямляется. В этом его достоинства. Но он в то же время заметно утяжеляет конструкцию. Не всем придется по нраву, поэтому вместе с G403 Prodigy хорошо «зайдет» специальный держатель кабеля. Таких сейчас полно.

Провод Logitech G403 Prodigy

Защита от перегиба мощная. Так что за надежность устройства лично я не беспокоюсь.

Защита от перегиба у Logitech G403 Prodigy

В комплекте с G403 Prodigy Wireless идет точно такой же, но отсоединяемый провод. Интерфейс — micro-USB. Длина чуть меньше, 1,8 метра. Про дополнительный переходник для адаптера я уже говорил.

Подключение micro-USB у Logitech G403 Prodigy Wireless

У G403 Prodigy шесть клавиш. Левый и правый клики, колесо, миниатюрный переключатель DPI и боковые кнопки. У G403 Prodigy Wireless — семь. Ко все тем же клавишам добавляется тумблер вкл/выкл на «брюшке» мыши.

Как по мне, то форма у G403 Prodigy просто идеальная. В Logitech не придумали велосипед. Поэтому мыши чем-то напоминают устройства от Razer. «Спинка» высокая, но без перегибов. И без излишних премудростей. По ширине — идеальная. Подержите G403 Prodigy в руках перед покупкой, но устройство подойдет и обладателям маленьких кистей, и средних, и больших. У меня длина ладони — 18 см. Хват «когтем», хват ладонью — удобно и так, и так.

Logitech G403 Prodigy Logitech G403 Prodigy

Колесо добротное. Полоска по середине подсвечивается. Цвет настраивается в программном обеспечении. Засечки тактильно ощущаются хорошо, но вот переключение могло бы быть и более четким. Впрочем, привыкнуть к подобной механике проблем не составляет. Само колесо не люфтит и не дребезжит во время использования.

Основные клавиши имеют ярко выраженный изгиб для удобной «укладки» указательного и среднего пальцев. Производитель заявил срок службы в размере 20 миллионов кликов. Видимо, стоят «микрики» Omron. Клик хороший, четкий и звонкий. Кнопки не люфтят и не дребезжат, даже если стучать мышью по столу.

Колесико Logitech G403 Prodigy

Боковые кнопки расположены удобно. Они имеют отчетливое разграничение, так что промахнуться невозможно. Одна больше другой — опять же удобно. Не люфтят, имеют четко выраженный клик. Нажимать удобно как фалангой большого пальца, так и скользящим движением снизу-вверх.

Боковые клавиши Logitech G403 Prodigy

На днище две С-образные тефлоновые ножки. Царапаются быстро, но заявлен ресурс в размере 250 км. Как видите, проклеены ножки качественно. Без видимых полостей с воздухом. Хорошо скользят на большинстве поверхностей. Но мне больше понравилось с G403 Prodigy играть на жестком коврике.

Конечно же, самое главное в любой геймерской мыши — это сенсор. В G403 Prodigy используется PixArt PMW3366. Он позволяет менять DPI в диапазоне 200-12 000 точек на дюйм. «Побочек» не имеет, а именно отсутствие дрожаний, срывов и угловой привязки.

Днище Logitech G403 Prodigy

Беспроводная версия G403 Prodigy весит больше. Все из-за аккумулятора. Но у каждой модели на магните держится 10-грамовый грузик.

Съемный грузик Logitech G403 Prodigy

В целом конструкция у G403 Prodigy получилась удачной. Мыши удобные. Скроены качественно. В играх ведут себя просто превосходно. И это важнее подсветки и внешнего вида.

Производитель заявляет, что G403 Prodigy Wireless хватит на 30 часов гейминга. За время теста я был по полной загружен на работе. Поэтому играл всего часа три-четыре. В итоге одного заряда аккумулятора хватило где-то на 12 дней. Очень хороший показатель.

Программное обеспечение

Функциональность «грызунов» заметно расширяется за счет фирменного ПО. В софте настраиваются макросы для каждой клавиши. Естественно, у мыши есть встроенная память и ARM-процессор. Здесь же выбираются количество уровней и сама чувствительность DPI, а также частота опроса (125, 250, 500 и 1000 откликов в секунду). Подсвечиваемых элементов мало: лого и колесико, но поддерживается 16,8 млн цветов. Доступны режимы постоянного свечения и пульсации.

Программное обеспечение Программное обеспечение Программное обеспечение

Для беспроводной периферии есть вкладка, демонстрирующая в процентах уровень заряда аккумулятора. Также в приложении вы можете выбрать используемую поверхность. Наконец, программа составляет карту нажатий.

Программное обеспечение Программное обеспечение Программное обеспечение

В заключение

G403 Prodigy — это пример геймерских мышей, в которых все по делу. Эргономика на высоте. Качество — тоже. При этом нет вычурности, что, конечно же, оттолкнет определенную категорию геймеров школьного возраста. Хотя в случае с G403 Prodigy Wireless решающим фактором при покупке станет в том числе и цена. Мне, кстати, именно беспроводная мышь понравилась больше. Она потяжелее. Аккумулятор добротный. Но стоит Wireless-версия почему-то на 3000 рублей больше. Обидно, понимаешь!

Плюсы
  • хорошая сборка
  • топовый сенсор
  • функциональный софт
Минусы
  • тяжелый провод
  • высокая цена беспроводного варианта
Автор
Сергей Плотников
Теги
мышь LOGITECH игровая мышь

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