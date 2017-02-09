5 лучших недорогих игровых мониторов

Мощный компьютер без соответствующего монитора — как спортивный автомобиль в кузове старых «Жигулей». Недавно мы писали о том, на что нужно ориентироваться, когда покупаешь монитор в 2017 году. А в этой статье мы расскажем о нескольких подходящих моделях для настоящего геймера.

BenQ Zowie RL2755

Начнём с самого недорогого монитора. 27 дюймов за 15 тысяч рублей — не подарок ли? При этом он относится к игровой линейке Zowie, которая появилась у компании BenQ после начала сотрудничества с Zowie Gear. RL2755 обладает Full HD-разрешением, TN-матрицей с частотой обновления 60 Гц и встроенными динамиками. Его изюминка, помимо цены, — очень низкая задержка входящего сигнала, что просто необходимо для динамичных сетевых игр. Также он может похвастаться высоким качеством изготовления.



BenQ Zowie RL2755

AOC G2460PF

G2460PF стоит дороже, 19 тысяч рублей, а диагональ у него меньше — 24”. В чём же резон, спросите вы? Во-первых, будем откровенны, Full HD-разрешение на такой диагонали будет выглядеть гораздо лучше, чем на 27 дюймах. Но это не самое главное. Основные достоинства этого монитора: высокая частота обновления (144 Гц) и и поддержка технологии AMD FreeSync, делающей движения на экране более плавными. Плюс, несмотря на начальную цену для таких серьёзных характеристик, компания не поскупилась и на четыре порта USB 3.0.



AOC G2460PF

ViewSonic XG2401

Продолжаем идти по лучшим моделям не самых топовых брендов. За что вы полюбите ViewSonic XG2401? Он, как и предыдущая в нашем списке модель, имеет очень высокую частоту обновления дисплея — 144 Гц, что, вкупе с поддержкой FreeSync, делает ощущения от игр просто непередаваемыми. Но у него есть и козырь в рукаве — лучшая точность цветопередачи в своём классе. Этот параметр вообще не очень свойственен для мониторов с высокой частотой обновления изображения, поэтому на ViewSonic XG2401 определённо стоит обратить внимание. И, опять же, всего 19 тысяч рублей.



ViewSonic XG2401

ASUS VG245H

Если по каким-то причинам имена ViewSonic и AOC не внушают вам доверия, то и среди более раскрученных брендов можно найти подходящий монитор. Например, за те же 20 тысяч рублей пока еще можно урвать ASUS VG245H, но предложение очень ограничено. За эти деньги вы снова получите 24-дюймовый монитор, хорошо подходящий особенно для игр. У него низкая задержка входящего сигнала, поддержка технологии FreeSync, но частота обновления поскромнее — 75 Гц. Зато узнаваемое имя и стильный дизайн.



ASUS VG245H

BenQ ZOWIE XL2430

Один из лучших игровых мониторов в районе 20 тысяч рублей — BenQ ZOWIE XL2430. Если быть точным, то он продаётся за 23 тысячи и является одним из самых быстрых в своём классе. Его диагональ и разрешение — те же, что и у большинства перечисленных сегодня моделей — 24 дюйма и 1920x1080 точек соответственно.



BenQ Zowie RL2755