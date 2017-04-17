Гибридный Onyx Boox Typewriter получит дисплей E-Ink и клавиатуру

Китайская компания Onyx International, довольно хорошо известная своими электронными книгами на базе E-Ink, показала на выставке Hong Kong Global Sources Fair гибридное устройство под названием Onyx Boox Typewriter.





По аналогии с гибридными планшетами, Onyx Boox Typewriter представляет собой букридер с экраном на базе E Ink и подключаемой клавиатурой. С подсоединенной клавиатурой устройство превращается в подобие ноутбука. Пока производитель демонстрирует только прототип, выход ожидается в начале 2018 года.

Устройство оснащается 9,7-дюймовым дисплеем E Ink Carta с разрешением 1200 x 825 пикселей, причем экран сенсорный, а также процессором ARM Cortex-A9 с чатсотой 1 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти DDR3L, 16 ГБ на накопителе и слотом для карточек формата microSD. Предусмотрены порты micro-USB 2.0, 3,5-мм для наушников. Поддерживаются Wi-Fi и Bluetooth. Емкость аккумулятора составляет 4100 мАч, а время автономной работы может достигать 25 дней благодаря экрану E Ink.

Onyx Boox Typewriter работает под управлением операционной системой Android 4.0 Ice Cream Sandwich, довольно обычной для ридеров Onyx Boox.