Следущий Kindle от Amazon может оказаться водостойким

В сети из китайских источников появилось фото потенциального прототипа ридера Kindle следующего поколения от Amazon. Фотографию опубликовал один из пользователей форума MobileRead, ссылаясь на некоего китайского ритейлера.


Устройство описывается как Paperwhite 4 или упрощенный Voyage. Главным изменением стала защита от воды, тогда как процессор, объем накопителя и разрешение (300 ppi) не изменились.

По данным источника, устройство появится в продаже во второй половине года, что звучит вполне правдоподобно.

Источник
MobileRead
Теги
электронная книга AMAZON ридер KINDLE

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