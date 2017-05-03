Kobo обновила водонепроницаемый ридер Aura H2O

Компания Kobo представила второе поколение электронную книги Aura H20. Оригинальная модель была выпущена в 2014 году. Обновленная Kobo Aura H2O унаследовала защиту от воды и стала еще более выносливой. Теперь ридер соответствует уровню защиты IPX8 вместо прежних IP67. В результате, книга способна выдержать часовое погружение на глубину в два метра, тогда как ранее была ограничена 1 метром и получасом.





Таким образом, Kobo Aura H20 подойдет для тех пользователей, кто предпочитает не расставаться с любимыми книгами даже на пляже, в бассейне или ванне.

Как и раньше, устройство оснащено 6,8-дюймовым сенсорным экраном Carta E Ink с разрешением 1430 x 1080 и плотностью пикселей 265 dpi. Используется обновленная, настраиваемая подсветка ComfortLight Pro, она позволит читать в условиях плохой освещенности. Объем встроенной памяти удвоился— до 8 ГБ. Ридер стал немного тоньше и легче. Размеры составляют 129 x 172 x 8,9 мм, а вес — 210 граммов.

Продажи Kobo Aura H2O второго поколения стартуют 22 мая 2017 года по цене 179,99 долларов США.