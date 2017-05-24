Ридер Onyx Boox Darwin 4 с тачкрином повышенной четкости вышел в России

В России поступила в продажу электронная книга Onyx Boox Darwin 4 от Onyx International. Ридер одним из первых получил функцию Snow Field, когда происходит лишь частичное обновление экрана без появления артефактов на последующих страницах.


Также были проведены программные обновления по сравнению с предшественником. Так, в «Библиотеку» добавлена поддержка коллекций, когда пользователи по определенному признаку (автору, жанру и т.д.) могут формировать свои собственные тематические списки книг. Кроме того, установлены обновленные версии словаря и новая версия браузера с функцией повышения контрастности.

Onyx Boox Darwin 4 получил дисплей E Ink Carta Plus с разрешением 1072 х 1448 пикселей и плотностью 300 dpi, поддержкой сенсорного управления и регулируемой подсветкой Moon Light,

Аппаратной основой стал двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карт памяти microSD объемом до 32 ГБ. Предусмотрена поддержка Wi-Fi (802.11 b/g/n). Аккумулятор емкостью 1700 мАч обеспечивает до одного месяца чтения без подзарядки. Устройство работает под управлением операционной системы Android 4.2 и поддерживает установку приложений из Google Play.

Электронная книга Onyx Boox Darwin 4 доступна по рекомендованной розничной цене 9 990 рублей.

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Onyx Boox
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