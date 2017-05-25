Ридер Onyx Boox Caesar 2 с подсветкой оценен дешевле 7 тысяч рублей

В России поступила в продажу электронная книга Onyx Boox Caesar 2 от Onyx International. Ридер одним из первых получил функцию Snow Field, когда происходит лишь частичное обновление экрана без появления артефактов на последующих страницах.





Также были проведены программные обновления по сравнению с предшественником. Так, в «Библиотеку» добавлена поддержка коллекций, когда пользователи по определенному признаку (автору, жанру и т.д.) могут формировать свои собственные тематические списки книг. Кроме того, установлены обновленные версии словаря и новая версия браузера с функцией повышения контрастности.

Ридер Onyx Boox Caesar 2 приходит на смену прошлогоднему Onyx Boox Caesar, который позиционировался производителем как его самый доступный букридер с функцией подсветки и экраном E Ink Carta. Новый ридер унаследовал эти особенности, включая цену в размере 6 790 рублей.

Электронная книга оснащается 6-дюймовым дисплеем E Ink Carta с контрастностью 14:1 и разрешением 758 х 1024 пикселей. Подсветка Moon Light может плавно регулироваться.

Onyx Boox Caesar 2 поддерживает основные текстовые и графические форматы файлов. Аппаратной основой стал двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карточек microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 4.2 Jelly Bean.