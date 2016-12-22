Смартфоны с 8 ГБ оперативной памяти появятся уже в 2017-ом году

Как выяснилось, Samsung не единственная компания, которая трудится на новой памятью LPDDR4 объемом 8 ГБ для смартфонов и планшетов. Этим также занимается южно-корейская SK Hynix.

Ее память использует 4 микросхемы на 16 Гбит, работает со скоростью передачи данных на уровне 3733 Мтрансфеоров/с (частота 3733 МГц), что заметно ниже, чем у аналогичного решения Samsung с частотой 4266 МГц. Пиковая пропускная способность новой памяти — 29,8 ГБ/с. Также, если Samsung использует 10 нм технологический процесс, то Hynix — 21 нм.

Заказы на сборку в корпусе FBGA-366 принимаются уже сейчас. С первого квартала начнется сборка и FBGA-376.

Добавление такой памяти в каталог продукции говорит о том, что чипы уже готовы, следовательно ждать появления новых смартфонов с 8 ГБ оперативной памяти вряд ли придется слишком долго.  

Источник
Gizmochina
Теги
память

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