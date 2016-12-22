Опубликованы результаты тестов Intel Core i7-7700K

Предполагается, что настольные процессоры Intel Kaby Lake покажут уже 5 января, однако уже сейчас на сайте Eteknix можно найти первые результаты тестов мощных 4-ядерных Core i5-7600K (работает на частоте 3,6-4,2 ГГц, имеет 6 МБ кэш-памяти третьего уровня) и Core i7-7700K (4,2-4,5 ГГц, кэш-памяти третьего уровня тут 8 МБ, поддерживается технология Hyper-Threading). Оба процессора имеют TDP на уровне 91 Вт и оба могут быть разогнаны до 5,1 ГГц.

Результаты тестов, судя по которым новинки не намного мощнее предыдущих моделей, можно увидеть ниже:

К недостаткам Core i7-7700K эксперты относят большее, чем у «старой» версии, потребление энергии и высокую температуру работы.

Впрочем, существует вероятность, что финальные варианты покажут немного другие результаты.



