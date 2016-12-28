Процессор поколения Kaby Lake занял первое место в wPrime 32M

Оверклокер под ником Splave из США сумел разогнать процессор Intel Core i7-7700K поколения Kaby Lake до невероятных 6734 МГц.

Таким образом, в тесте wPrime 32M он занял первое место среди всех 4-ядерных процессоров с результатом в 2,937 секунды.

Для разгона использовался жидкий азот, активность всех 4 ядер была сохранена, в рабочем состоянии оставалась технология Hyper-Threading. Процессор был установлен на материнской плате ASRock Z170M OC Formula, напряжение не превысило 1,792 В.