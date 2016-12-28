Процессор поколения Kaby Lake занял первое место в wPrime 32M

Оверклокер под ником Splave из США сумел разогнать процессор Intel Core i7-7700K поколения Kaby Lake до невероятных 6734 МГц.

Таким образом, в тесте wPrime 32M он занял первое место среди всех 4-ядерных процессоров с результатом в 2,937 секунды.

Для разгона использовался жидкий азот, активность всех 4 ядер была сохранена, в рабочем состоянии оставалась технология Hyper-Threading. Процессор был установлен на материнской плате ASRock Z170M OC Formula, напряжение не превысило 1,792 В.  

Источник
HWBot
Теги
INTEL процессоры Intel Kaby Lake

Комментарии

Материалы по теме

Computex 2016: Intel представила процессоры Core i7 Broadwell-E

31 мая

IDF 2016: Intel продемонстрировала мобильные Kaby Lake

17 августа

Intel представила процессоры Core 7-го поколения, Kaby Lake

30 августа

Железный стрим №6: Core i7 (Skylake) по цене Core i3. Такое возможно?

23 ноября

Железный цех №35. Главные компьютерные новинки апреля 2016

3 мая

Железный цех №37. Итоги июня: AMD Polaris, NVIDIA Pascal и Intel Broadwell-E

4 июля
Из рубрикиЖелезо
Что случилось 27.12.2016?
В сети снова появилась информация о технических параметрах Nintendo Switch
Иранцы разогнали Core 2 Quad Q6600 до 5 ГГц

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 350
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
5 лучших смартфонов 2016 года 181
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 104
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 100