Процессор Core i7-7700K продолжает ставить рекорды в тестах

Все тот же пользователь Splave, отличившийся в тесте wPrime 32M с разогнанным процессором Core i7-7700K, теперь покоряет вершины теста Cinebench. Так, в Cinebench R15 на частоте 6729 МГц он набрал 1497 баллов, а в Cinebench R11.5 16.62 балла на частоте 6737 МГц. Что касается теста Geekbench3 Multi Core, то здесь результат составил 29 068 баллов на частоте 6704 Мгц.

Процессор традиционно охлаждался жидким азотом и сохранил активность всех четырех ядер и работоспособность Hyper-Threading. 

Источник
HWBot
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