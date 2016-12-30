HTC не планирует показывать VR-шлем HTC Vive 2 на CES 2017

Пресс-служба компании HTC заявила, что информация о скором анонсе шлема виртуальной реальности HTC Vive 2 не соответствует действительности. Сейчас разработчики трудятся над улучшением экосистемы и повышением удобства использования существующей версии HTC Vive. Возможность появления максимально качественного контента — главная цель HTC.

Напомним, что вчера в сети обнаружились данные, указывающие на скорый анонс следующего поколения VR-утсройства. Предполагалось, что HTC Vive 2 будет использовать беспроводной трансмиттер для подключения к ПК и оснащаться двумя 4K-дисплеями с частотой обновления 120 Гц, вместо текущих 90 Гц.

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