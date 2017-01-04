CES 2017: Мини-ПК Intel NUC перешли на процессоры Kaby Lake

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Intel представила обновленные мини-ПК NUC. Новые десктопы перешли на процессоры Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake). Традиционно, Intel NUC выходят в двух размера — с отсеком только для твердотельного накопителя и версия повыше с поддержкой дополнительного 2,5-дюймового накопителя.





Благодаря переходу со Skylake на Kaby Lake, NUC стали мощнее предшественников. В январе станет доступна модель начального уровня на базе Core i3, а в следующие несколько месяцев запланирован выпуск версий на Core i5 и Core i7. Старшие модели на Core i5 и Core i7 получат порты Thunderbolt 3. Процессор Core i7 будет доступен только в более высокой версии, также в ней предусмотрена опция со скоростным накопителем Intel Optane.

Все новые Intel NUC обладают четырьмя портами USB 3.0, USB Type-C, HDMI и гигабитным Ethernet, а также 3,5-мм разъемом для наушников.