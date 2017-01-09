CES 2017: Toshiba показала новые SSD с поддержкой NVMe

Компания Toshiba в рамках выставки CES 2017 показала новые SSD-накопители серии BG, поставки которых начались в минувшем квартале. Toshiba BG имеют типоразмер M.2, крошечные габариты — 16 х 20 мм, оснащены интерфейсом PCI-Express 3.0 и поддерживают NVMe.

Новинка использует флэш-память TLC NAND, может иметь объем 128, 256 или 512 ГБ. Накопители можно устанавливать непосредственно на материнскую плату.

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки CES 2017 прямо из Лас-Вегаса.

Источник
TechPowerUp
Теги
SSD TOSHIBA CES 2017

Комментарии

Материалы по теме

CES 2017: Dell представила первый 8K-монитор

6 января

CES 2017: Dell представила свой Surface Studio без ПК

6 января

Toshiba выпустила беспроводной Canvio Aeromobile Wireless SSD для мобильных устройств

24 апреля 2014

Главные новинки января 2014: железо

28 января 2014

Железный цех №23. Главные компьютерные новинки сентября 2015

6 октября 2015

Железный цех №26. Итоги 2015-го года: накопители

21 декабря 2015
Из рубрикиЖелезо
Появилась информация о GPU AMD Vega 10 и AMD Vega 20
CES 2017: В Xbox Scorpio могут использоваться Vega и Ryzen от AMD
CES 2017: AMD раскрыла подробности графических процессоров Vega

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 460
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 240
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 140
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 110
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109