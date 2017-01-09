CES 2017: Toshiba показала новые SSD с поддержкой NVMe

Компания Toshiba в рамках выставки CES 2017 показала новые SSD-накопители серии BG, поставки которых начались в минувшем квартале. Toshiba BG имеют типоразмер M.2, крошечные габариты — 16 х 20 мм, оснащены интерфейсом PCI-Express 3.0 и поддерживают NVMe.

Новинка использует флэш-память TLC NAND, может иметь объем 128, 256 или 512 ГБ. Накопители можно устанавливать непосредственно на материнскую плату.

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