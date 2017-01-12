CES 2017: Mushkin показала свои новые SSD

Компания Mushkin представила на CES 2017 свои новые модели SSD формата M.2 2280 серии Helix объемом от 256 ГБ до 2 ТБ. Внутри находится память 3D NAND MLC и котроллер Silicon Motion SM2260. Скорость чтения — 2,5 ГБ/с, скорость записи — 1,1 ГБ/с. Производительность старших моделей находится на уровне 232 000 и 185 000 IOPS.

Также к выпуску готовятся SSD-диски формата 2,5 дюйма с разъемом SATA, они называются Reactor3D и Triactor3D. Reactor3D использует память 3D NAND MLC, а Triactor3D – 3D NAND TLC, оба диска – контроллер Silicon Motion SM2258.

Еще одна новинка, Reactor Wi-Fi, представляет собой внешний SSD с аккумулятором на 6000 мАч, оснащается модулем Wi-Fi. Устройство умеет быть маршрутизатором, выступать в качестве точки доступа или сетевого моста.

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